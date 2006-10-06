Бюст Виктории Бэкхем вырос на глазах

Похоже, что популярность "крошки Пэм" и ей подобных не дает покоя экс-солистке группы Spice Girls Виктории Бекхэм. Нет, до умопомрачительных форм Памелы ей, конечно же, очень далеко. Тем не менее одна из самых популярных женщин Великобритании с удовольствием позирует перед фотографами в откровенных нарядах, позволяющих публике оценить ее прелести. На этот раз 32-летняя мать троих детей решила блеснуть на Неделе высокой моды в Нью-Йорке, используя любую возможность продемонстрировать страждущим поклонникам и вездесущим папарацци свои округлости, правда, в пределах допустимого. Причем делала это настолько активно, что британские издания не без сарказма заметили: мол, пока Дэвид Бекхэм выщипывает брови, его супруга сделала очередную операцию по увеличению груди. "Почему очередную?" – спросите вы и будете правы, ведь бюст экс-"перчинки" никогда не отличался большим размером. Однако если последовать совету британской Daily Mail и сравнить фотографии Виктории, сделанные на днях в Нью-Йорке, со снимками годичной и девятилетней давности, то даже невооруженным взглядом будут заметны определенные изменения в этой части тела. Последний раз слухи о том, что Виктория Бекхэм увеличила грудь, активно муссировались в ноябре прошлого года. Тогда экс-"перчинка" попыталась засудить издание, сообщившее, что ее бюст – плод работы хорошего пластического хирурга. Эту тяжбу она проиграла, поскольку газета предоставила неопровержимые доказательства своей правоты в виде справки из клиники, где Виктории сделали соответствующую операцию. Тем не менее миссис Бекхэм по-прежнему уверяет общественность, что ее верх такой же натуральный, как, к примеру, ягодицы Кайли Миноуг. "У меня все естественно, кроме ногтей и загара", – заявила Виктория в интервью известному телеведущему Майклу Паркинсону. Но ей, понятное дело, никто не поверил.