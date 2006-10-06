Андрей Цаплиенко отказался спать с женщиной из племени масаи (ФОТО)

Известного телеведущего и экстремала хватило лишь на то чтобы метнуть африканское копье подальше, коим местные племена забивают львов, и отведать крови свежезарезанного козленка. По обычаям племени масаи, он еще должен был заняться сексом с местной женщиной: только в таком случае его признали бы за своего. Но Цаплиенко дипломатично съехал с темы, сославшись на то, что хранит верность жене. Слава Богу, из-за этой «слабости» журналиста экспедиция телеканала «Интер» на Килиманджаро не сорвалась. Это уже третья вершина Цаплиенко (сначала он отметился на Монблане и Говерле). Говорят, в мире есть всего 120 человек, которые побывали на всех 7 самых высоких вершинах. Телевизионное начальство решило, что Андрей должен стать 121-м. На днях украинская команда вернулась из Африки, где совершила восхождении на ее самую высокую гору. По признанию Цаплиенко, это была его самая дорогая экспедиция. А все благодаря законам Танзании, из-за которых несчастных белых туристов обдирают как липки. Например, на 10 человек команды нужно было брать на работу еще 20 носильщиков плюс четыре гида. Из украинцев до вершины дошло только шестеро (остальные, слава Богу, остались живы. Просто кислородное голодание на высоте почти 6 тысяч метров – это не шутка). Даже такой «обкатанный» войнами и путешествиями человек как Цаплиенко признался, что это было очень тяжелое восхождение.