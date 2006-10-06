Моисеев поменял свою машину на пальто

Перед важной поездкой в Соединенные Штаты, Борис Моисеев решил провернуть выгодную сделку по обмену своей эксклюзивной модели Toyota Celica на Toyota RAF-4. Но, к сожалению, продав иномарку, Борис столкнулся с проблемой. В автосалоне Моисеева ждало разочарование, по словам менеджеров долгожданный RAF-4 придется ждать несколько месяцев. Поэтому Борис временно оседлал свой желтый Mercedes SMART, который пришлось отремонтировать в автосервисе. Проблемы с аккумулятором, к счастью быстро и успешно были ликвидированы, и автомобиль спустя пару часов был готов к эксплуатации. Сейчас артист ездит сам за рулем своего Мерседеса и ожидает новенькую Toyota. На вырученные от продажи Toyota Celica деньги, Борис, находясь в США, приобрел изысканное пальто от PRADA, денег на столь шикарную покупку хватило впритык. Но Борис не расстроился, ведь теперь у него есть классное, стильное пальто, а скоро будет и новенький автомобиль.