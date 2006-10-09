Откровенное признание Глюкоzы

За последнюю неделю 20 летняя певица пережила многое – узнала, что ждет ребенка, и поэтому была вынуждена покинуть зрелищное шоу Первого канала «Звезды на льду». Наташа, хоть и держалась молодцом, но в душе очень переживала свой уход. Приехав в последний раз на съемки проекта, Наташа старалась улыбаться, но, общаясь с коллегами, в какой-то момент не сдержалась и разрыдалась. Уходить из проекта, в который было вложено столько сил, эмоций, нервов и переживаний, ей было непросто. Но беременность и здоровье будущего малыша для Ионовой были важнее всего. – Я очень счастлива, – признается «Z» Наташа. – Мы с Сашей мечтали о ребенке. Для нас не имеет значения, кто у нас родится, сын или дочка. Но если будет девочка, то я для себя еще давно решила, что назову ее в честь бабушки Лидией. К счастью, мой муж возражений не имеет. Несмотря на всю свою открытость, певица неохотно говорит о своем интересном положении. – Во-первых, у меня еще маленький срок, – продолжает Глюкоzа. – А во-вторых, я боюсь сглаза. Тьфу тьфу, пока я чувствую себя очень хорошо и никаких поводов для беспокойства нет. Карьера Наташа говорит, что семья и ребенок для нее, безусловно, важнее всего остального. Но тем не менее бросать карьеру она, поддавшись уговорам родных и близких, не планирует. Конечно, первое время певица будет постоянно рядом с малышом. – Я планирую оставить сцену где-то в феврале, – призналась «Z» ГлюкоZа. – До этого времени я буду выступать, приезжать на съемки в обычном режиме, без изменений. Потом возьму перерыв. А после рождения ребенка не планирую долго засиживаться, потому что, мне кажется, я должна буду соскучиться по любимому делу.