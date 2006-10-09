Анна Семенович оттянулась в бане

Перед тяжелым трудовым сезоном солистка «Блестящих» Анна Семенович подарила себе отпуск. Две недели она нежилась под лучами турецкого солнца в компании... своей мамы. «Я давно не отдыхала так хорошо», — призналась Аня по возвращении. Как любая артистка, Аня редко видится с родителями и, как хорошая дочь и сестра (у Ани есть младший брат), очень переживает по этому поводу. Вот и решила Аня свой долгожданный отпуск провести не с очередным ухажером и даже не с друзьями, а вместе с мамой, пишет «Московский Комсомолец». «Поедем куда угодно — только скажи», — сказала щедрая дочь любимой мамочке. Мама оказалась непривередливой и выбрала Средиземноморское побережье Турции. Четырнадцать дней Аня с мамой Татьяной Дмитриевной жили как в раю, в котором «все включено». Дочь и мать с большим удовольствием ухаживали за собой. Ходили на массажи, делали косметические маски, парились в баньке — короче, делали все, на что так не хватает времени в суетливой Москве. — Сперва меня мучили другие постояльцы нашего отеля — просили вместе сфотографироваться. А потом привыкли, что ли, и перестали даже смотреть в мою сторону. Оставили меня в покое, — вспоминает Аня, — знаете, мы даже на дискотеку ходили. Мама круче меня зажигала.