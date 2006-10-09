Продюсеры «ВИА Гры» тайно подбирают новый состав. Кто на этот раз вылетит?

Популярное трио снова лихорадит. Продюсеры втайне от солисток проводят собеседования с новыми кандидатками. За шесть лет существования группы ее состав менялся восемь раз. И, кажется, рокировка Кристина Коц-Готлиб — Ольга Корягина не последняя. Станет ли очередная смена состава фатальной для коллектива? Последний год оказался самым тяжелым для «ВИА Гры». Роспуск, воссоединение, очередная смена солисток — все эти события отрицательно влияют на имидж группы. Не успела Ольга Корягина занять место ушедшей Кристины Коц-Готлиб, как в окружении «ВИА Гры» вновь заговорили о возможной замене. В сентябре продюсеры трио Дмитрий Костюк и Константин Меладзе вернулись к базе данных, собранной во время предыдущего кастинга. Мы узнали, что несколько девушек уже были вызваны для повторного собеседования и прослушивания. По мнению бывшей солистки «ВИА Гры» Анны Седоковой, нынешний состав трио — Вера Брежнева, Альбина Джанабаева и Ольга Корягина — не назовешь стабильным. «Я могу предполагать, что Альбина и Вера уже решили для себя, что выросли из этой группы и хотели бы выступать сольно», — утверждает Седокова. Альбина Джанабаева, бывшая бэк-вокалистка и протеже Валерия Меладзе, на данный момент единственная в группе обладает прекрасными вокальными данными. Поэтому она может чувствовать себя спокойно — из группы ее не уволят, пишет журнал «МЫ плюс». А вот уйти сама может, хотя вряд ли это произойдет в ближайшее время. Другое дело — Вера Брежнева. Она не раз изъявляла желание покинуть коллектив — по личным обстоятельствам. Ходили слухи о серьезных отношениях Веры с крупным украинским бизнесменом Михаилом Киперманом. Обещание уйти из «ВИА Гры» Вера якобы дала ему прошлым летом во время путешествия по Италии. По иронии судьбы устное заявление об уходе она изложила продюсерам практически одновременно с другой солисткой — Надеждой Грановской Продюсеры скоропалительно заявили о роспуске группы, но вскоре передумали. Это решение было связано еще и с тем, что затосковавшая по сцене Вера Брежнева попросилась обратно. Сейчас певица старательно скрывает свою личную жизнь. Минувшим летом обсуждался роман Веры с 17-летним официантом из Москвы Максимом. Окружение Брежневой убеждено: вся эта история — не более чем отвлекающий маневр. Нет сомнений, что прошлогодняя попытка уйти из группы стала для певицы хорошим уроком, и теперь она будет вести себя гораздо более осмотрительно. Так или иначе, позиции Брежневой и Джанабаевой в «ВИА Гре» вполне надежны — чего нельзя сказать об Ольге Корягиной. Девушка из Николаева пришла в группу в апреле и, по всей видимости, так пока и не успела стать «своей» в коллективе. Если на публике Вера и Альбина делают вид, что отлично ладят с Ольгой, то стоит погаснуть софитам и выключиться камере, как девушки сразу оставляют Корягину в одиночестве. Это заметили и продюсеры, но, увы, они в этой ситуации бессильны. Несмотря на то, что недавно был снят новый клип на композицию «Л.М.Л.» с участием Ольги, сплотить коллектив до сих пор не удается. Очевидно, что за время короткого периода «полураспада» трио продюсеры Дмитрий Костюк и Константин Меладзе сделали для себя определенные выводы. Во-первых, они стали составлять базу данных подходящих по типажу девушек на случай возможной экстренной замены солисток. Во-вторых, реанимировав «ВИА Гру», Дмитрий и Константин впервые стали заключать с девушками контракты. Основной акцент в документе на пяти листах ставился на том, чтобы личная жизнь солисток ни в коем случае не мешала работе. Если проанализировать все случаи кадровых перестановок в трио, то в подавляющем большинстве их причина проста — поиски женского счастья. Предвестником будущих проблем стала беременность Надежды Грановской, едва не перечеркнувшая амбициозные планы продюсеров. Тогда они впервые поняли, что любовь способна запросто разрушить их прибыльный бизнес. В дальнейшем Меладзе и Костюк ввели жесткие правила, регулировавшие личную жизнь участниц коллектива. По словам еще одной бывшей солистки Татьяны Найник, на гастролях девушек запирали в их номерах. «Как-то мы приехали в мой родной Питер, — вспоминает Найник. — Я заикнулась о своем желании встретиться с подружками и друзьями, но продюсеры ответили категорическим отказом. В результате ко мне не пустили даже маму». Ударом для группы стал уход в 2003 году участницы оригинального состава Алены Винницкой, которая предпочла «ВИА Гре» более спокойную жизнь с музыкантом Сергеем Сергеевым, лидером украинской группы Cool Before. После расставания с Аленой был объявлен новый кастинг, и на какое-то время ситуация стабилизировалась. С легкой руки журналистов состав Брежнева—Грановская—Седокова был назван «золотым». Именно в этом составе группа записала на лейбле Sony Music свой первый англоязычный альбом «Stop! Stop! Stop!», который имел огромный успех в Японии. Во время промо-тура по этой стране «ВИА Гра» произвела такое впечатление, что, по оценкам специалистов из Sony Music, у трио были все шансы превзойти успех t.A.T.u. Плакатами с изображением группы был увешан весь Токио, а во время прогулок девушек по городу японские мужчины постоянно фотографировали их на свои мобильные телефоны. Примерно в это же время «ВИА Гра» стала коллективом номер 1 в России и Украине. Гонорар за одно выступление возрос до 35 тысяч долларов. А в новогоднюю ночь 2005 года группа установила рекорд: за полуторачасовое выступление в московском «Атриуме» «ВИА Гра» заработала 100 тысяч долларов. Эта планка до сих пор остается недосягаемой. Завоевав Японию и Корею, Дмитрий Костюк и Константин Меладзе планировали блицкриг по всей Азии, но любовь в очередной раз внесла свои коррективы в их планы. О желании уйти из группы заявила Анна Седокова. На одной из вечеринок Анна познакомилась с капитаном киевского «Динамо» Валентином Белькевичем, который предложил рыжеволосой красавице руку и сердце. Позже, родив ребенка, Анна сожгла мосты, связывавшие ее с группой. Вера Брежнева вспоминает: «Когда я узнала, что Аня родила, то купила цветы и помчалась в роддом. Но когда я вошла в отделение для VIP-персон, охранник сказал, что никого, кроме родственников, пускать не разрешено». Последовала примеру своей коллеги и сменившая Седокову Светлана Лобода, чье присутствие в «ВИА Гре» было крайне непродолжительным. Встретив любимого человека, чье имя Светлана держит в секрете, певица ушла, громко хлопнув дверью. Вслед за ней не удержалась и «ветеран» Надежда Грановская, которую состоятельный поклонник долго уговаривал покинуть коллектив. Несмотря на все, что связывало Надежду с группой, она решилась уйти. Надо отдать должное продюсерам — на базе «ВИА Гры» им удалось сделать своеобразную «Фабрику звезд». Все их бывшие подопечные благодаря работе в группе получили путевку в жизнь. За единственным исключением. В конце прошлого года, чтобы подобрать кандидатку на место ушедшей Надежды Грановской, Костюк и Меладзе устроили масштабный кастинг, который транслировался в телеэфире. Победила Кристина Коц-Готлиб из Донецка. Девушку стали ускоренными темпами вводить в коллектив. Первый же клип обновленной «ВИА Гры» на песню «Обмани, но останься», а также ряд телевыступлений разочаровал поклонников. Новенькая была очень скованной — даже модельная внешность не помогла. И Дмитрий Костюк недолго думая заменил Кристину на другую финалистку кастинга, Ольгу Корягину, которая все это время находилась в режиме ожидания. Об отчислении Коц-Готлиб узнала из телефонного звонка. «Я была дома, в Донецке, когда мне позвонили и сообщили, что я больше не пою в «ВИА Гре» — рассказывает Кристина. — Причем позвонил не Константин Меладзе или Дмитрий Костюк, а кто-то из их окружения. Смешно, что незадолго до этого странного звонка я заключила контракт с ними на пять лет». Ради «ВИА Гры» девушка пожертвовала карьерой модели и участием в конкурсе «Мисс Украина». По иронии судьбы она забрала заявку на участие за несколько дней до того, как ее выставили из группы. Возвращаться в модельный бизнес Кристина не собирается. Заниматься сольным проектом тоже. Но при этом обещает, что о ней еще услышат. В шоу-бизнесе не принято постоянно менять солистов, особенно когда на проект потрачены огромные суммы. «ВИА Гра» — явное исключение из правил. И в целостность нынешнего состава трио сейчас мало кто верит. После церемонии RMA-2006 в Санкт-Петербурге «МЫ» поинтересовались у Дмитрия Костюка, что они с Константином Меладзе предпримут, если две солистки (не имеет значения, кто именно) одновременно захотят уйти. Продюсер затруднился с ответом. Комментирует Анна Седокова: «Вопреки всему у «ВИА Гры» есть будущее. Поклонники уже привыкли к постоянной смене состава. Главное, чтобы группа существовала, и неважно, кто будет в ней петь».