Обнаженный Билан вынужден объявить, что он - гей (Откровенное ФОТО)

Перед Димой Биланом встал нелегкий выбор: объявить, что он — гей и заработать много миллионов, или не объявлять и миллионов не заработать. {-1}Доминико Дольче со Стефано Габбана, известные еврокутюрье, буквально рухнули на продюсера Билана, во время ее очередного наезда в Милан за шмотками “для Димули”, и сказали, что теперь, после такого евротриумфа, они плохо спят, потому что даже во сне Билан им мерещится как “лицо” их марки в Восточной Европе, сообщает "Московский Комсомолец". За это предлагались и очень хорошие деньги, которые тоже не были бы лишними в свете затрат на последние триумфы подопечного. Стороны почти ударили по рукам, но тут всплыло одно препикантнейшее обстоятельство. Доминико и Стефано оглушили вдруг мадам продюсера прямым вопросом: “А твой Биланчик-то — гей?” Пока она хватала ртом, как рыба жабрами, воздух, веселые модельеры пояснили: “Дело в том, что все наши модели — геи. Такая у нас, милочка, социальная позиция. Мы поддерживаем гей-сообщество”. Сказать “нет” — значило зарыть прямо под ногами вожделенные миллионы. Сказать “да” — значило бы не только оглушить нашу гомофобную страну похлеще, чем плевками Саакашвили, но и поставить в крайне двусмысленное положение как артиста, так и всю семью г-жи продюсера, муж которой Виктор Батурин — брат жены нашего мэра, а мэр известен, как все помнят, крайне враждебной позицией к “извращенцам-осквернителям”. Выхода никто пока не нашел, ведь и хочется, и колется. Непонятно потом, как объявлять в случае согласия о “гействе”: нужна ли справка с печатью из управы? Или на слово поверят?