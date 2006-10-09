Украинские звезды подрабатывают таксистами

В Киеве прошел аукцион под названием "Купи мечту", где каждый желающий мог на некоторое время мог обзавестись кем-нибудь из украинских звезд в качестве личного водителя. Поучаствовать в столь оригинальном мероприятии были приглашены группы "Алиби" , "SMS" и "Авиатор", а также певец Гарик Кричевский и столичный автогонщик, а по совместительству, и телеведущий Алексей Мочанов. Все гости прикатили на личных автомобилях, что было непременным условием аукциона. Розыгрыш устроили среди обычных посетителей столичного ресторана. На вырученные средства администрация заведения решила купить веломобили, чтобы посетители заведения могли развлекаться еще более нестандартно. Аукцион стартовал туговато. Первой поездку на "Мазде-3" группы "Авиатор" пришлось оплатить самой хозяйке заведения, жене Владислава Ващука Маргарите Сичкарь, которая была организатором аукциона. Это обошлось ей всего в 210 гривен. Музыканты рассказали, что в их группе только Дмитрий Тодорюк пока не имеет своей машины, но уже к новому году он обещал исправиться. Жену Ващука покатали всего минут пятнадцать. Видимо, испугались, что ревнивый муж может обидеться. Гарика Кричевского за 750 гривен "арендовал" мужчина по имени Евгений. Музыкант, владелец джипа BMW X5, пообещал по дороге развлекать пассажира своим репертуаром. Они отсутствовали около часа. Как выяснилось после, парни успели промчаться едва ли не по всему городу. На такой же машине, только группы "SMS", поехал в ночную прогулку некий Вова. Право прокатиться с группой "Алиби" на их красной "Тойоте" за 1150 гривен получил посетитель ресторана по имени Максим. Что интересно, автомобиль так и не привез его обратно. Но, пожалуй, самая экстремальная прогулка на BMW M6, любезно предоставленным Владиславом Ващуком, досталась пассажиру Алексея Мочанова, за услуги которого удалось выторговать 2000 гривен. Длилась поездка недолго, около пяти минут, но визг тормозов слышала вся округа, и Алексей, видимо, показал все, на что способен высококлассный гонщик на прекрасном спортивном автомобиле.