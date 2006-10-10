Валерия лишила родителей жилья

Валерия окончательно решила перевезти в Москву всю свою родню и стала распродавать в родном Аткарске принадлежащую ей недвижимость. С Аткарском у певицы связаны очень теплые воспоминания, ведь в этом городе она прожила много лет. Лишь когда Валерия решила петь, ей пришлось уехать из дома в столицу и начать все сначала. Но певица всегда говорила, что наступит день, когда она заберет из города своих родителей и перевезет в Москву. Взвесив на семейном совете все «за» и «против», Валерия вместе со своим мужем Иосифом Пригожиным приняла решение забрать родителей в столицу, cообщает. Для Юрия Ивановича и Галины Николаевны эта новость стала неожиданной, так как родители певицы не думали, что Валерия так скоро захочет забрать их в Москву. Но звездная дочка просто позвонила и сказала, что хочет, чтобы родные люди были всегда рядом с ней. Сейчас муж Валерии - Иосиф Пригожин - ведет переговоры о продаже двухкомнатной квартиры, принадлежащей родителям певицы. На вырученные деньги Валерия планирует с доплатой приобрести отцу с матерью квартиру в Москве. Кстати, певица уже продала принадлежавший ей ранее ресторан «Аткара», который она покупала несколько лет назад. Решение о продаже заведения певице далось нелегко, ведь она вложила в это дело очень много своих сил и нервов. Приобретая «Аткару», Валерия думала, что ресторан станет одним из самых популярных мест в городе. Но сейчас, когда певица перевозит родителей в столицу, у нее уже не будет достаточно времени, чтобы руководить своим бизнесом в родном городе. Взвесив все аргументы, певица продала ресторан состоятельному бизнесмену из Волгограда.