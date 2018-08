Новый альбом Sting'а с музыкой периода Возрождение

Sting говорит, что, вряд ли, его новый альбом с музыкой XVI столетия, исполненной на лютне, "Songs From the Labyrinth" окажется коммерчески успешным. Однако музыкант не теряет надежды, что даже этот его творческий эксперимент найдет свою аудиторию. Релиз альбома в России состоялся 18 сентября. "Я по-прежнему говорю, что ничего не предугадаешь. Я думаю, что это более рисковое предприятие, нежели 'O Brother, Where Art Thou?', но… почему бы не попробовать? Реакция получилась впечатляющая. Люди говорили 'Вау, это что-то новое. Очень свежо'. Я не знаю, может из этого выйдет что-то популярное. Мы делали это с любовью, и все, что произойдет далее, в руках Божьих". Sting работал над новым альбомом с лютнистом Edin'ом Karamazov'ым из Сараево. Они запланировали выступления в церкви St. Luke в Лондоне 4 октября и в Allen Room в Нью-Йорке – 9 октября. Также музыканты планируют выступить в Берлине и готовы дать гораздо больше концертов, если у альбома будут хорошие продажи. Пластинка "Songs From the Labyrinth" по большей части состоит из произведений композитора XVI века John'а Dowland'а. Также в нее вошли новые версии некоторых композиций из репертуара Sting'а и произведение, написанное английским музыкантом Robert'ом Johnson'ом, "Come Again" которое и станет первым синглом. Sting уже отметил, что, вряд ли, этой песне удастся попасть на радио. Также Sting поделился некоторыми планами на будущее: "Я бы хотел записать еще один популярный альбом, но пока о нем ничего не представляю. Может быть, эта пластинка как-то на него повлияет".