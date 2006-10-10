«A`Studio» снимет ретро-клип

Группа "A`Studio" готовится снять видеоклип на свою новую композицию "Еще люблю". Режиссером видео станет Глеб Орлов, а оператором – Марат Адельшин. Ролик будет сниматься в стилистике 60-70-х годов. Музыканты будут одеты в костюмы тех времен, а ностальгическое настроение будет дополнено специальными ретро-декорациями. Как такового сюжета у видеоклипа нет – это будет красивый, стильный ролик. Это будет первый клип, в котором снимется новый гитарист "A`Studio" Тамерлан Садвакасов, занявший в группе место своего отца Баглана Садвакасова, погибшего в начале августа. Съемки пройдут 12 октября в Москве, в районе Лефортово.