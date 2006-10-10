Сергей Лазарев едва не разбился об лед

Финальный выпуск программы «Танцы на льду», по словам организаторов проекта, стал самым опасным для всех участников. По задумке продюсеров шоу попавшие в финал пары должны будут выступить не только на льду, но и в воздухе, сообщает ТД. Специально для этого участники уже несколько раз репетировали свое выступление под куполом ледового катка. Сами артисты отреагировали на идею продюсеров поднять их в воздух без особого оптимизма. Не повезло Сергею Лазареву и Петру Красилову. На первых же тренировках они едва не разбились об лед, когда их подняли в воздух, так как страховочные ремни оказались артистам велики.