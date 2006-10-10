Фоззи озвучил главного героя скандального датского мультфима «ТЕРКЕЛЬ І ХАЛЕПА»

Украинизация отечественного кинопроката – одна из главных тем этого года и очень радует тот факт, что наших музыкантов активно привлекают к процессу. Вслед за «Тачками» и «Карлсоном» выходит мультик из категории «Не-для-маленьких». Датский мультфильм «Теркель і халепа» собрал в Европе отличную прессу и кассу. Теперь пришёл черёд Украины. {-1}Изначально эстонский продюсер Алекс Ковски (компания «Ателье Промоций») хотел, чтобы героев озвучивали профессиональные актёры, однако в данном случае жизнь заставила обратиться к музыкантам. И вот почему: во-первых, в мультфильме «Теркель і халепа» очень много музыки. Во-вторых, герои говорят языком, максимально приближённым к реальности. Для качественной адаптации картины понадобились люди, свободно владеющие молодёжным сленгом. Что и требовалось доказать. Поиск голоса Теркеля шёл несколько месяцев и в конце концов творческая группа остановила свой выбор на голосе Фоззи. Ему и слово: «Процесс тонировки оказался не таким быстрым, как я думал. «Попасть» в губы персонажа, говорящего на датском языке, довольно сложно. Мы работали 7 дней, однако они растянулись на полтора месяца – я мог «звучать» только в среду-четверг, потому что на выходных обычно гастроли и голос садился минимум на пару дней. Мультфильм мне очень понравился. Боевой такой, приближённый к действительности». {2-}Танок на майдані Конґо также записали две песни для мультфильма – «Хто ти такий?» и «Лихо». Переводом и адаптацией текстов к песням занимался известный украинский поэт Николай Бровченко. Мнение ТНМК: «Когда мы узнали, что текст переводил Бровченко, успокоились окончательно. Он едва ли не единственный из классических украинских авторов понимает, какое тысячелетие на дворе. Так что с нашей стороны никакой правки текстов не было.» Выход мультфильма «Теркель і халепа» в Украине запланирован на 9 ноября. Не исключено, что фрагмент с песнями ТНМК выйдет на экраны в качестве клипа. Так что следите за новостями.