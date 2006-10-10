Басков истратил на Монтсеррат Кабалье все сбережения

В Екатеринбурге Николай Басков накупил шуб на $15 000. Так он поздравил Монтсеррат Кабалье с Днем учителя. Сладкоголосый блондин Николай Басков приехал в Екатеринбург на радость поклонницам. Да не один, а со звездной спутницей - знаменитой Монтсеррат Кабалье. Сюда она пожаловала не одна, а с сестрой и дочерью. - Монтсеррат - моя учительница, - с обожанием в голосе отзывался Басков. - А сегодня у нас как раз День учителя - надо поздравить. Такой учительнице - и поздравления соответствующие. Николай сообразил, что лучшим подарком для женщины станет шуба. Повез Кабалье в магазин кожи и меха «Большой бизон», сообщает "Комсомольская Правда". Сама Монтсеррат поразила собравшихся стильным обликом: строгий красивый черный костюм со сверкающей брошью. Как ни странно, для такой стильной мадам наряд долго выбирать не пришлось. Сотрудники магазина загодя отложили шикарную шубу из щипаной норки и шиншиллы. Примадонна примерила, подошла к зеркалу - в самый раз! Через переводчика рассыпалась в благодарностях. Басков засиял и на радостях решил сделать подарок и сестре, и дочери «учительницы». Правда, с этими дамами пришлось повозиться. Оказались придирчивыми, пересмотрели почти весь ассортимент в магазине, примеряли, крутились перед зеркалом. В конце концов остановили выбор на двух светлых итальянских шубках из норки с соболем. Удовольствие, конечно, не дешевое. За все шикарные подарки Басков отдал около 15 тысяч долларов. Чего не сделаешь ради любимой учительницы!