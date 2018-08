Гвен Стефани сулит всем желающим «Сладкое избавление»

Вокалистка No Doubt Гвен Стефани (Gwen Stefani) огласила официальную дату выпуска своего нового, второго по счету сольного альбома, но пока сохраняет интригу в том, что касается его титула. Последователь мультиплатинового «Love Angel Music Baby» 2004-го года, как и планировалось, выйдет в конце этого года - а именно 4 декабря. Ввиду отсутствия подтвержденного названия, в интернет-кругах циркулируют такие варианты, как «Ear Candy» и «Sweet Escape» ("Сладкое избавление"). Среди названий новых песен приводятся «Fluorescent Lights», «Candyland», «Wind It Up», «Breaking Up» и «Orange County Girl», сообщает @Music. Как и в случае с предыдущим альбомом, над новым диском Гвен Стефани работала в компании продюсеров Фаррелла Уильямса, Акона и Swizz Beatz. Участие в подготовке пластинки также принял басист No Doubt Тони Кэнел . Кроме того, в конце этого года планируется выпустить и DVD «Harajuku Lovers Live» с записью прошлогоднего выступления Гвен Стефани в родном Анахейме, Калифорния. Режиссером видеофильма выступает Софи Мюллер, ранее работавшая с Blur, Garbage, Шакирой, Энни Леннокс и Сарой Маклохлен . Дата релиза DVD пока не указывается.