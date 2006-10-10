Сосо Павлиашвили удостоен высокой государственной награды

Сосо Павлиашвили за свою профессиональную деятельность, наполненную гражданским звучанием, после исполнения песен «Россия» и «Помолимся за родителей», удостоен высокой государственной награды: награжден Орденом Ломоносова «За выдающиеся заслуги и большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства», а также звания Академика Академии Проблем Безопасности, Обороны и Правопорядка Российской Федерации. В момент торжественного вручения дипломов и наград артисту в конференц-зале Академии, Сосо Павлиашвили сказал: «Что бы ни происходило в мире, я уверен, что Грузия и Россия должны развиваться и идти вперед рука об руку. Уверен, что будет процветать Россия, а Грузия благоденствовать рядом с ней. Все мое творчество и жизнь – это призыв против национальной розни. Наши народы всегда дружили и помогали друг другу, встречая удары судьбы в едином строю.»