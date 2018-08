Green Day запишут трэк с группой U2

Американские панки Green Day возвращаются к студийной работе. На повестке дня у группы - совместная запись с ирландскими рокерами U2. Музыканты запишут кавер-версию на песню The Saints Are Coming, в оригинале исполненную шотландской командой The Skids. Трек записывается для благотворительной акции Music Rising. Цель этого проекта - помочь музыкантам Нового Орлеана, потерявшим все свое имущество год назад во время урагана "Катрина", и вернуть им музыкальные инструменты. Это будет первый визит Green Day в студию со времени выхода их триумфального альбома American Idiot в 2004 году. Эта пластинка стала второй по степени успешности после Dookie работой коллектива, возглавившей чарты по обе стороны Атлантики и разошедшейся тиражом более чем 5 миллионов дисков только по США. А само участие Green Day в проекте подтверждает, что это панк-трио занимает далеко не последнее место среди рок-групп. Их нынешние студийные коллеги - U2 очень разборчивы в выборе партнеров по проектам, и редко записывают или исполняют песни совместно с другими командами. Например, последний раз ирландцы спели дуэтом в прошлом году с Полом Маккартни на концерте Live 8 в Лондоне.