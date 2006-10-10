Дана Борисова борется с бездетностью

Популярная телеведущая Дана Борисова, оказывается, очень не любит состоятельных холостяков. По ее мнению, именно к ним необходимо применять такие жесткие меры, как налог на бездетность. "Я бы поддержала налог на бездетность, - говорит Дана. - И никаких параллелей с советскими временами не провожу. Потому что молодые люди встречаются-встречаются, а потом не женятся на девушках. Может, это как-то подстегнет парней?" Бедные холостяки Дане Борисовой по жизни практически не встречались, пишет "Родная газета". Состоятельные же молодые люди не торопятся вступать в брак и обзаводиться детьми. "Они нередко даже бравируют, что не женаты и что никто не получит их миллионы, - возмущается телеведущая. - Вот по отношению к ним такой налог был бы даже очень уместен. И по отношению к состоятельным девушкам". У самой Даны семьи и детей пока нет, так что налог на бездетность можно было бы применить и к ней. "У меня сейчас много работы, - объяснила Борисова. - Кто знает, может быть, если бы я платила этот налог, то быстрее бы поняла, что дальше тянуть нельзя". "Если уйду из эфира, у меня могут появиться другие ценности – семья и дети", - заключила телеведущая.