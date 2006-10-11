Убийце Джона Леннона отказано в помиловании

Убийце легендарного музыканта Джона Леннона в четвертый раз отказано в досрочном освобождении из тюрьмы. Такое решение в отношении Марка Дэвида Чепмэна приняла во вторник комиссия по помилованиям штата Нью-Йорк. В ходе заседания, которое продолжалось всего 16 минут, члены комиссии решили, что 51-летний Чепмэн должен оставаться за решеткой, поскольку совершенное им преступление носило "беспрецедентный характер". Члены комиссии также напомнили, что в связи с "особой жестокостью" содеянного его освобождение "не будет лучшим образом отвечать интересам общества". Примечательно, что решение оставить Чепмэна под стражей было принято вскоре после очередного дня рождения Леннона. 9 октября фанаты музыканта отмечали 66-ю годовщину со дня его рождения, сообщает NewsRu Com. Чэпмен застрелил лидера группы Beatles 8 декабря 1980 года рядом с Центральным парком в Нью-Йорка недалеко от входа в здание под названием "Дакота", где Джон Леннон тогда жил вместе со своей женой Йоко Оно. Чепмэн, который судебно-психиатрическая экспертиза признала невменяемым, был приговорен к пожизненному заключению. Как передает ИТАР-ТАСС, в следующий раз он просить о досрочном освобождении в октябре 2008 года.