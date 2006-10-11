Виктория Бекхэм продемонстрировала свои округлости (ФОТО)

Виктория Бекхэм, завсегдатай подиумов, совсем недавно блеснула на Неделе высокой моды в Нью-Йорке: на глазах у страждущей публики экс-"перчинка" использовала любую возможность, чтобы продемонстрировать собравшимся свои округлости - в пределах допустимого, конечно же. Причем делала это настолько активно, что многие подметили: мол, Виктория сделала очередную операцию по увеличению груди. @@@ Но на этот раз, на аналогичном мероприятии в Париже, британская пресса обратила внимание на другое обстоятельство: если верить изданиям, голова госпожи Бекхэм, оказывается, не совсем пропорциональна ее телу, которое в последнее время заметно изменилось, сообщает Утро Ру. По мнению журналистов, на фотографиях экс-"перчинка" выглядит более или менее нормально, а вот в реальности... В интервью Виктория сказала: "У меня на животе заметно отвисает кожа, - призналась Бекхэм в интервью австралийской версии всемирно известного журнала Harper`s Bazaar. - Возможно, в джинсах я и выгляжу соответствующе, но, поверьте мне, голой я смотрюсь действительно ужасающе". Что же касается упомянутых фотографий, то Виктория призналась: многие из них отредактированы в "Фотошопе". Кроме того, экс-"перчинка" посетовала на то, что у нее "вообще отсутствует какая-либо задница", а также раскрыла секрет своей новой стрижки (напомним, в конце июля Виктория решилась на радикальную смену имиджа и довольно-таки коротко постриглась). "Я заболела из-за проклятого наращивания волос", - пояснила она свое решение. Немудрено, что после таких заявлений британские таблоиды задались вопросом - неужто отчаянная модница Бекхэм наконец-то перестала зацикливаться на свой внешности, а сосредоточилась на здоровье и семье?! Как говорится, "свежо предание, а верится с трудом"...