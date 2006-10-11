Певица Варвара запишет дуэт с Биланом

Певица Варвара, недавно записавшая дуэтную песню «Два пути» с украинской дивой Русланой, сейчас работает над совместной композицией с участником прошлогоднего «Евровидения» от Армении – молодым певцом Андрэ. «И Руслана, и Андрэ, помимо того, что успешно выступили на «Евровидении», являются потрясающими артистами, выдающими качественный музыкальный продукт, - говорит Варвара. - Именно поэтому я готова записывать с ними дуэты, придумывать новые номера, вовсе не задумываясь о том, насколько это повлияет или не повлияет на мое возможное участие в европейском конкурсе песни. Тем более что наше творчество – индикатор действительных культурных связей между странами постсоветского пространства. Что касается Димы Билана... Если уж у меня получился отличный дуэт с Русланой, несмотря на то, что пресса постоянно пыталась натравить нас друг на друга, то теперь возможно все».