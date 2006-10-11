Стоцкой подарили кошечку

Анастасия Стоцкая скромно отметила свое двадцатитрехлетние. Певица не стала устраивать шумных торжеств, а пригласила к себе домой самых близких людей, среди которых был ее любимый Алексей. - Так как недавно я купила себе квартиру, мне дарили вещи для дома, - рассказала Анастасия. - А Леша подарил мне котенка породы британский вислоухий, и я сразу назвала кошечку Люсей... Филипп Киркоров на праздник не пришел, но это не очень расстроило Анастасию. - Он сейчас на гастролях, - призналась Стоцкая. - Филя позвонил и поздравил меня одним из первых! Но я все равно буду ждать от него подарка...