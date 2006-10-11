Королева и Николаев снова вместе

Спустя шесть лет Наташа Королева и Игорь Николаев снова вместе – правда, пока только по работе. Игорь написал для бывшей супруги новую песню «Кристаллы мечты» по просьбе ювелирной фирмы, лицом которой является Королева. Сама Наташа не стала просить об этом бывшего супруга, так как побоялась услышать отказ. – Я сразу заявила организаторам, что лучше Николаева эту песню никто не напишет. Он знает меня как никто другой, он чувствует, что я хочу сказать, даже когда молчу, – рассказала нам Наталья. – Знаете, после того как он написал песню, я позвонила ему и поблагодарила. Благодаря совместной творческой работе мы снова стали общаться. Клип на новую песню Королевой снимали в Киеве, режиссером стал Александр Игудин, пишет газета «Жизнь». – Видео получилось очень красивым. В нем я буду менять платья, которые специально для съемок сшил Валентин Юдашкин. Многие думают, что раз песню написал Николаев, значит, и в клипе будет сниматься он – но это не так. Конечно, в клипе есть мужчина-герой, но это не Игорь, – смеется Наталья. Новое видео выйдет в эфир в середине октября.