Тайна балахона Пугачевой раскрыта

Аллу Пугачеву невозможно представить без ее традиционного балахона. И на концертах, и в повседневной жизни примадонна чаще всего появляется в развевающихся коротких туниках. Оказывается, у пристрастия Пугачевой именно к такой одежде есть своя история. Рассказал ее мужчина, представившийся бывшим учеником примадонны Денисом Соковым. "Когда я учился в эстрадно-цирковом училище в Москве, Алла Борисовна преподавала мне музыку, - рассказал мужчина. - Но совсем недолго - месяца четыре. Она тогда была молоденькой начинающей певицей, никому неизвестной". Поведал он и о том, как певица начала носить балахоны, пишет "КП-Тула". "Эта неприятная история произошла с Аллой Борисовной на одном из концертов в молодости, - сказал бывший подопечный примадонны. - У Пугачевой украли все сценические костюмы. Обнаружила пропажу певица прямо перед выходом к зрителям. Но находчивая артистка нашла выход. Она сорвала штору с окон и обмоталась ею. Получился наряд, напоминающий тунику. Это и положило начало ее имиджу – одежде в стиле балахона". Кстати, во время концерта в Туле один из местных жителей преподнес Алле Борисовне знаменитый тульский пряник. Вручение подарка он сопроводил такой речью: "В свой прошлый приезд вы сказали: "Я полная, потому что много жру". Мы дарим вам главную тульскую сладость – пряник. Чтобы вы были еще полнее, потому что мы вас любим с любой фигурой". "Если б не любили, я бы здесь не стояла, - отшутилась Примадонна. – А толстеют только те, кто болеет. А я здорова".