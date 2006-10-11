Иракли Пирцхалава пострадал от российско-грузинского конфликта

Певец Иракли Пирцхалава был с концертами на исторической родине в момент, когда было объявлено о прекращении сообщения между Грузией и Россией. “Мы выступили в Батуми, потом было традиционное грузинское застолье с песнями до самого утра, а когда приехали в аэропорт, то оказалось, что все рейсы отменены”, – рассказал певец. В результате ему, как и множеству других пассажиров, пришлось срочно искать обходные пути. В Москву он прилетел через Ереван на два дня позже запланированного срока. “Думаю, чем скорее закончится эта ситуация, тем лучше”, – считает Иракли.