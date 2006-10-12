Мика Ньютон сняла новый клип

{-1}Ночь с 5 на 6 октября Мика Ньютон провела в кинотеатре «Украина»… снимая клип на новую песню «Теплая река». Песня изначально является саундтреком к фильму «Жизнь врасплох», который вскорости появится и в украинских кинотеатрах (в России он выходит этой осенью) и в котором Мика сыграла одну из ключевых ролей. Сюжет фильма перекликается с сюжетом видео в том, что обе истории о глубокое одиночестве. По сценарию клипа Мика гуляет по ночному городу наедине со своим разочарованием. Казалось бы, город не бывает абсолютно пустым, даже поздней ночью гуляют люди, ездят машины, сверкают огни ночных заведений. Но для нее он стал именно таким. Нет никого, она одна наедине со своим чувством. Фонари, мокрый от дождя асфальт…и песня, строка за строкой придуманная на ходу: «День, который ты, увы, не запомнил…День, который я, увы, сберегла…». Мика заходит в пустой кинотеатр, заходит в огромный зал, садиться за рояль и душа вырывается наружу, растекается по клавишам и заполняет пустоту… В этот раз, как и в клипе на песню «Аномалия» с Микой работала команда Алана Бадоева. Режиссером был не сам Алан, а его правая рука – Евгений Тимохин. Оператор – Алексей Хорошко, а над образом Мики трудился стилист Василий Бондаренко при участии Ольги Громовой. Съемки начались в 12 ночи возле входа в кинотеатр. Погода как обычно решила пошутить: без дождя не обошлось. Поэтому съемки на улице пытались закончить как можно быстрее. И сразу в кино. Отогреваться. Пока Мику поили горячим чаем, с медом и малиновым джемом, продюсер Юрий Фалеса четко контролировал процес подготовки к съемке, помогал стилистам и весело шутил о том, как можно поменять Мике цвет глаз, волос и вообще, сделать очередную секс-бомбу. Идея никому не понравилась. Но смеялись долго. Сама Мика тоже пребывала в чрезвычайно веселом настроении, вовсю подкалывала продюсера и ни в какую не хотела есть мед. И ближе к утру 6 октября, когда почти вся съемочная группа (кроме режиссера, оператора и техника) мирно спали в мягких креслах кинозала, Мика еще живенько прыгала со сцены-на сцену, позировала фотографу и на «отлично» отрабатывала последние дубли. Проигнорировав заранее приготовленный завтрак, певица мигом села в машину и умчалась домой. Поспать хоть немного, впереди – рабочий день!