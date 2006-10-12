Барбра Стрейзанд была освистана после нецензурной брани со сцены

В Нью-Йорке в парке Madison Square прошло выступление Барбры Стрейзанд, которое не обошлось без скандала. Актриса была освистана после скандального поведения на сцене. Стрейзанд стала неудачно шутить на политическую тему. Отпускаемые колкости адресовались известному актеру, изображающему Джорджа Буша как полного идиота. Хотя большинство собравшихся попытались вежливо поддержать аплодисментами не вполне уместный юмор актрисы, но это продолжалось слишком долго. Особенно для тех, кто пришел слушать ее песни. "Начинай! Будь добра!", - умоляли ее добродушно настроенные зрители. Но поп-звезда не поддавалась на эти уговоры и продолжала острить. Наконец, и она не выдержала. "Заткнитесь"", -заорала Стрейзанд на фоне аплодисментов. "Заткнитесь, если вам не нравятся шутки!" При этом актриса позволила себе нецензурную брань. На этом матерном слове шутки закончились. Такой надменной грубой реплики от Стрейзанд еще никто не слышал. Тем более в ее родном городе.