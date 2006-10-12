Нелли Уварова стала женщиной-вамп (ФОТО)

{-1}Для съемок в каталоге косметики актриса кардинально сменила имидж. Отныне народную любимицу Нелли Уварову можно видеть не только по телевизору. В образах бизнес-вумен и женщины-вамп она появилась в русскоязычном каталоге известной шведской косметической компании Oriflame. Нелли поделилась с модницами своими секретами - как создать макияж для деловой встречи и романтического вечера. Фотографии актрисы не вынесены на обложку каталога: они приютились на 68-й и 70-й страничках. - Нелли Уварова лицом этой марки не станет, - заявила агент актрисы Александра Яковенко. - Это просто одноразовая акция. Корреспонденты «КП» попытались выяснить, во сколько «одноразовая акция» обошлась Oriflame. Однако эту коммерческую тайну никто раскрывать не желает. Так или иначе, «Катя Пушкарева» вряд ли осталась в убытке: раскрученное лицо дорогого стоит. «Как создать макияж для деловой встречи? Тщательно скорректируйте линию бровей нейтральным коричневым карандашом и специальной щеточкой. Затем слегка акцентируйте верхнее веко при помощи теней, карандаша для глаз, нанесите немного румян на скулы и у висков. Используйте помаду натурального оттенка, а чтобы она ровнее ложилась, наносите ее профессиональной кисточкой для помады».