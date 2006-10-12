Бесстыдные выходки солистки «Фабрики» (ФОТО)

Солистка "Фабрики" Ирина Тонева – самая старшая и, пожалуй, самая серьезная девушка в коллективе. К вопросу взаимоотношений с противоположным полом Ира тоже подходит весьма серьезно, хотя временами ей трудно удержаться от бесстыдных выходок. {-1}Вообще, о личной жизни молодая певица предпочитает не распространяться, пишет "Желтая газета". "Мне нечего скрывать. Просто я немного закрытый человек", - объясняет Ирина. Зато "фабрикантка" готова поделиться рецептом: как на первом же свидании покорить сердце мужчины непристойными выходками. "О, первое свидание – это целая наука, которой я научилась по ходу приобретения опыта общения с мужчинами, - откровенничает Тонева. - Некоторые девушки почему-то уверены, что на первом свидании нужно сразить мужчину наповал. Наряжаются, как новогодние елки, красятся, как светофоры. Я считаю, ничего этого делать не надо. Достаточно просто прийти, например, в красивом манто. А потом в укромном местечке скинуть его – и хоп! – под манто-то ничего нет". Озвучив эту свою мысль, девушка расхохоталась. Пробовала ли она сама проделывать такие трюки со своими кавалерами, так и осталось загадкой. Сердце девушки сейчас несвободно, но имя своего избранника Ирина называть не хочет. "Какая разница, кто? – недоумевает солистка "Фабрики". - Имя и род занятий вам ни о чем не скажут. Могу сказать точно – замуж я пока не собираюсь. Мне рано еще! И по контракту нельзя. Я его люблю, но замуж не пойду…"