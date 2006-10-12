Ротару не хватает денег

София Ротару наконец-то завершает строительство своей собственной элитной гостиницы в Ялте в районе архитектурного памятника 19 века – знаменитых купален Роффе. Но, как оказалось, открытие гостиничного комплекса - дело очень хлопотное и требующее больших финансовых вложений. Своих собственных средств Софии Михайловне, к сожалению, не хватило, и она обратилась за помощью к сыну Руслану, который, по всей видимости, и будет управлять семейным бизнесом певицы. Сейчас практически закончен ремонт внутренней части двухэтажного здания отеля, певица приступила к декорированию помещений. Кстати, София Михайловна всерьез рассчитывает на то, что инвестируемые ее сыном деньги окупятся за несколько лет работы гостиницы, ведь уже сейчас приезжающие в Ялту туристы с большим интересом спрашивают о дате открытия гостиничного комплекса народной любимицы.