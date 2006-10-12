13 октября в 19.00 - «Обреченные на счастье», премьера в Доме Художника

13 октября 2006 года единственный в Украине Театр импровизации „Черный квадрат” откроет новый сезон на большой сцене премьерой спектакля „Обреченные на счастье” (по произведениям С. Довлатова). Неожиданный, но закономерный спектакль по мотивам произведений Сергея Довлатова, сделанный в стиле «социалистического ретро», возвращает нас в ту страну, которой больше нет, и никогда не будет – Советский Союз. Последняя империя, которая приказала долго жить, но еще много лет ее эхо будет жить в наших сердцах. Комедия? Да, но какая! Грустные и беспросветные отношения, ложь, возведенная в ранг государственной политики, и при этом безупречный идеальный черный юмор. Философия жизни по простому, но эффективному принципу - посмеёмся, чтоб не плакать. Страна, в которой как бы нет секса, но зато масса нецензурных выражений. Страна, где многие счастливы, только когда пьяны. Страна, в которой жить было невыносимо, а без нее – невозможно. Конечно, этот спектакль будет интересен любому зрителю любого возраста, но особенно он попадет в душу тем, кто носил пионерский галстук, сдавал комсомольские взносы, пил водку за 3 рубля 60, ел булочками за 3 копейки, покупал билеты в кино за 70 копеек. @@@ Приглашаем Вас на открытие нового сезона и премьеру!
По всем организационным вопросам и аккредитации обращайтесь по тел. 050 311 65 35 или е-mail: artkvadrat@ukr.net В ролях: Константин Данелюк – Сергей Довлатов Алексей Курилко – Леонид Жбанков, его друг, журналист Ирина Когут – Марина, его любимая, редактор литературного отдела Анатолий Неелов – Шаблинский, его коллега, репортер Оксана Брагинец – Эви Саксон, тетя Марины, тренер по фигурному катанию Евгений Волошенюк – Туранок Генрих Францевич, главный редактор газеты «Советская Эстония» Дмитрий Басий – Андрей Иванов, студент-практикант Александр Кириченко – доктор Тэппе, заведующий родильным отделением Кирилл Никитенко – Григорий Кузин, механик судоремонтного завода, счастливый папа.
По всем организационным вопросам и аккредитации обращайтесь по тел. 050 311 65 35 или е-mail: artkvadrat@ukr.net В ролях: Константин Данелюк – Сергей Довлатов Алексей Курилко – Леонид Жбанков, его друг, журналист Ирина Когут – Марина, его любимая, редактор литературного отдела Анатолий Неелов – Шаблинский, его коллега, репортер Оксана Брагинец – Эви Саксон, тетя Марины, тренер по фигурному катанию Евгений Волошенюк – Туранок Генрих Францевич, главный редактор газеты «Советская Эстония» Дмитрий Басий – Андрей Иванов, студент-практикант Александр Кириченко – доктор Тэппе, заведующий родильным отделением Кирилл Никитенко – Григорий Кузин, механик судоремонтного завода, счастливый папа.