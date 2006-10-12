13 октября в 19.00 - «Обреченные на счастье», премьера в Доме Художника

Неожиданный, но закономерный спектакль по мотивам произведений Сергея Довлатова, сделанный в стиле «социалистического ретро», возвращает нас в ту страну, которой больше нет, и никогда не будет – Советский Союз. Последняя империя, которая приказала долго жить, но еще много лет ее эхо будет жить в наших сердцах. Комедия? Да, но какая! Грустные и беспросветные отношения, ложь, возведенная в ранг государственной политики, и при этом безупречный идеальный черный юмор. Философия жизни по простому, но эффективному принципу - посмеёмся, чтоб не плакать. Страна, в которой как бы нет секса, но зато масса нецензурных выражений. Страна, где многие счастливы, только когда пьяны. Страна, в которой жить было невыносимо, а без нее – невозможно. Конечно, этот спектакль будет интересен любому зрителю любого возраста, но особенно он попадет в душу тем, кто носил пионерский галстук, сдавал комсомольские взносы, пил водку за 3 рубля 60, ел булочками за 3 копейки, покупал билеты в кино за 70 копеек. @@@