Солистка «ВИА Гры» теряет зрение

Смотреть без слез на окружающих солистка популярного трио Вера Брежнева не может вот уже сутки. Последствия перенесенной несколько лет назад операции на глазах дали о себе знать на съемках нового клипа «ВИА Гры» на песню «Цветок и нож», которые стартовали вчера в Киеве. Еще не закончив работу над первой сценой, соблазнительная певица из-за ярких лучей софитов стала чувствовать дискомфорт в глазах. Сначала Вера не придала этому особого значения, решив, что неприятная адаптация к резкому свету скоро пройдет. Однако к вечеру боль становилась просто невыносимой, а накатывающиеся слезы портили грим. Съемочной группе срочно пришлось останавливать процесс и вызвать врача для оказания необходимой помощи, который прописал Брежневой специальные капли и посоветовал отложить съемки как минимум на двенадцать часов. По этой причине намеченные сцены были перенесены на сегодня.