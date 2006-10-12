Киркоров взорвет Тину Кароль

На «Укртелефильме» начались съемки третьего новогоднего проекта под названием «Звездные каникулы», по идее Семена Горова и заказу телеканала Интер. Сюжет мюзикла разворачивается в межгалактическом пространстве среди инопланетян. Обычная девочка Маша в исполнении Тины Кароль, звонит в другую галактику и подает заявку на участие в песенном конкурсе «Космовидение». Но она не догадывается, что ее главный конкурент – сверхзвезда Барон Стар (Филипп Киркоров), который в случае победы Маши, грозится взорвать Землю! Но, как во всех сказках, добро побеждает зло и Тине достается приз, а Киркоров лопается от злости! Первые съемочные дни начались со сцен Филиппа, который приехал в Киев на три дня. На площадке Киркоров вел себя раскованно и полностью вошел в роль злостного героя. Съемки шли до глубокой ночи, все шло гладко и на удивление без казусов. Ведь само присутствие Киркорова предполагает то ли скандал, то ли еще что-то… Зато с балетом Филиппа приключилось несчастье – один танцор, делая сальто, разбил себе руку. Пришлось останавливать съемки и искать аптечку. Филипп немного расстроился и для душевного равновесия дал приказ выгнать всех фотографов и журналистов со съемочной площадки. После чего его охранник начал еще строже наблюдать за обстановкой вокруг звезды. Но на этом Киркоров не остановился – закапризничал, что волосы лезут в рот. Тут же стилисты кинулись лакировать парик звезды, поправлять его боа из перьев и золотистый воротник. После этого российская звезда немного успокоилась….