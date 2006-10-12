20 октября в 19.00 - «Воспоминания о будущем», современная трагикомедия в Доме Художника

Несмотря на то, что состоит из отдельных новелл, является цельным произведением.

Главная тема спектакля – место человека в этой жизни и, по совместительству, в обществе. Все мы учились в школе. Дружили и влюблялись. И не задумывались о том, как раскидает нас жизнь потом, после выпускного, по разным институтам и социальным уровням. Что станет с нашей первой любовью. При каких обстоятельствах доведется встретиться вновь.

Спектакль о том, как вещи, которые мы считали самыми главными в 14 – 15 лет, становятся ненужными. Когда оценки в дневнике заменяются «взрослым» счастьем и простыми человеческими трагедиями. Когда важно не получить одобрение родителей или учителей, а найти взаимопонимание хотя бы с собственным мужем или женой, с любимыми.

Почти у каждого из нас бывали встречи одноклассников через 5, 10… лет. Ощущения, которые оставляют после себя эти встречи, как правило, очень противоречивы. Это и ностальгия, и радость, удивление и грусть… Именно с такими ощущениями уходит зритель после этого спектакля. @@@ Приглашаем Вас на спектакль!

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Спектакль, поставленный Анатолием Неёловым, наверное, не смог бы жить так естественно и органично, поставь его какой-либо другой театр. Всё-таки школа театра-студии творческой импровизации позволяет актерам сливаться с ролью в единое целое, после чего совершенно непонятно, где роль, а где собственно актер. Да никто и не пытается провести эту черту. Актерам просто веришь, от начала и до конца.

Не зря на международном театральном фестивале «Рампа» именно этот спектакль получил приз зрительских симпатий, лучшую режиссуру и семь (!) актерских номинаций, хотя актеров в спектакле всего восемь. Мы абсолютно уверены, что это один из лучших спектаклей в театральном Киеве.