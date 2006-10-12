21 октября в 19.00 - «Патология», спектакль для взрослых в Доме Художника

«Объективная реальность есть бред, вызванный недостатком алкоголя в крови». Билл Гейтс (на приеме в честь 10-тилетия фирмы «Майкрософт»). @@@ Приглашаем Вас на спектакль!

По всем организационным вопросам и аккредитации обращайтесь по тел. 050 311 65 35 или е-mail: artkvadrat@ukr.net

Яркое стремление к откровенному разговору о самых интересных и наболевших темах. Как жить и как любить, кому верить и кому доверять. Где находиться та черта, которую нельзя переходить. Вопросы, которые задают авторы спектакля, чрезвычайно искренни и откровенны, а вот найдет ли зритель ответы в своем сердце, зависит от нас самих.

Спектакль по жанру трагикомедия, где много веселого, смешного и не меньше грустного и страшного. О вкусах не спорят, но точно можно сказать одно, эта работа не оставит любого зрителя равнодушным, и скучать будет не возможно.