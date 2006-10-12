На съёмках нового клипа «ВИА Гры» произошло убийство

Съёмки нового клипа "ВИА Гры" прошли в экстремальных условиях. В процессе из фургончика выбегает девушка в розовом банном халате и с полотенцем на голове. Ее ботинки обмотаны мусорными пакетами и заклеены изолентой - чтобы не сползали. Тушь потекла… Ни дать ни взять - городская сумасшедшая, которая лавирует в потоке машин. Водители же, не признав звезду, принципиально не уступали дорогу. Солистка «ВИА Гры» минуты три тщетно пыталась перейти улицу, чтобы добраться на съемочную площадку. Пришлось вмешаться самому режиссеру, который принялся орать в мегафон: - Водители, пропустите талантливую артистку! - А что, сейчас будет сцена в ванне? - спрашиваю у девушки. - Вовсе нет, - чихнув, ответила Вера. - Просто я жутко замерзла и промокла. Меня уже два часа холодной водой поливают. Из шланга льют на голову, за шиворот. Надо ведь как-то греться, вот в халаты и кутаюсь. Кстати, на Вере их оказалось три! И все разных цветов. А уже через минуту ни одного. Девушку переодели в сиротское серое пальтишко и в очередной раз «включили» ливень. Одновременно на всю улицу врубили новую песню «ВИА Гры». Глубокая песня, сильная. Про обманутую любовь. - Сюжет клипа такой, - говорит Алан Бадоев. - Девушка из ревности убивает своего мужчину, ее ловит полиция, затем тюрьма и казнь - смертельная инъекция. Так вот роль этой девушки играют Ольга, Альбина и Вера по очереди. Ольга «совершает убийство» в гостинице, Вера выходит из отеля с окровавленным ножом под ливень, а Альбину мы «казним». Самый тяжелый эпизод с Брежневой, поэтому с нее и начали. Остальных отснимем завтра.