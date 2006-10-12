Ледоколу из «Камеди Клаб» жестоко отомстили за шутки ниже пояса (ФОТО)

{-1}Дерзкие шутки в виде жестокой правды о себе адекватно воспринимают, оказывается, отнюдь не все знаменитости. Первым, кто пострадал от собственных эпатажных шуток, оказался Максим Бахматов, известный больше как Ледокол. Не успел один из самых жестких юмористов «Камеди клаба» отойти от пивного бокала Надежды Мейхер, запущенного в него за «слишком пошлую шутку», как неизвестный повредил машину Ледокола. В субботу, пока Максим Бахматов находился на очередном заседании Клаба в столичной «Арене» и под всеобщие овации шутил «ниже пояса», кто-то из недоброжелателей старательно разбивал стекло его «Нисана». Отомстить острому на язык юмористу мог кто угодно. Пока что список подозреваемых возглавляют «звёзды», которые стали объектами неумолимых и бескомпромиссных шуток со стороны Ледокола, начиная от Виталия Козловского и Натальи Могилевской, Дмитрия Гордона и Нестора Шуфрича, заканчивая ещё многими известными личностями эстрадного и политического бомонда. Сам Максим Бахматов только улыбается и старательно позирует возле выбитого стекла, вместо которого временно натянута плёнка. Говорит, что ярко шутить всё равно не перестанет, а ущерб не стоит разбирательств, подозреваемых и судов, проще в ответ купить себе два новых автомобиля.