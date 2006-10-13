Неделя моды Russian Fashion Week под угрозой срыва

Рискует не состояться одно из главных событий осеннего сезона - Мы оказались в дикой ситуации, - сказал корреспонденту «КП» генеральный продюсер RFW Александр ШУМСКИЙ. - Охрана парка культуры имени Горького, где должны с 18 по 25 октября проходить наши дефиле, прекратила допуск на площадку наших машин. Нам отрубили электричество. Кому-то, видно, очень хочется затянуть разрешение ситуации, чтобы мы не смогли вовремя открыться. Если это конкурентная борьба, то очень некрасивая. Мы срочно выехали на площадку. За центральными воротами парка Горького уже установлено несколько огромных белых шатров, смонтирован подиум. Бродят несколько перепуганных манекенщиц, ежась в пальто. В прошлом году Неделя RFW проходила на Васильевском спуске. Шатры ломились от огромного количества желающих попасть на дефиле. В этом году было принято решение перенести шатры в другое место в связи с обращением начальника УВД ЦАО о «невозможности обеспечения общественной безопасности при организации осенней Недели моды Russian Fashion Week». Префектура Центрального округа разрешила провести эту Неделю в парке Горького. Корреспонденту «КП» удалось пробиться через охрану (усиленную!) к администрации парка. - Да, это мы должны обеспечить площадку электричеством, протянуть коммуникации, - признался директор парка Горького Александр ЗОРИН. - У нас нет никаких споров по платежам. Есть только расхождение в сроках проведения мероприятия. Все проблемы мы должны решить в процессе переговоров. Так или иначе, время идет, и данная ситуация действительно ставит под угрозу открытие RFW 18 октября. Хотя уже приглашено огромное количество народа - до полутора тысяч зрителей в день. Свое согласие принять участие в этой Неделе дали 65 дизайнеров из десяти стран мира.