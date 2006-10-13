Двойная жизнь певицы Насти Стоцкой

Молодая певица Анастасия Стоцкая пришла на светскую вечеринку в простеньком клетчатом платье со скромным золотым украшением на шее. Безусловно, она выделялась из общей массы девушек в вечерних нарядах. Перед началом церемонии вручении премии "Женщина года" известного глянцевого журнала Анастасия всерьез говорила с корреспондентом Дней.Ру о гламуре. - Настя, вы считаете себя гламурной девушкой? - Гламур по-русски, это глянец, шик, блеск, - задумалась певица. - Я люблю наоборот, что-то такое нейтральное, незаметное, так как мне с детства не нравится пристальное внимание к себе. А на сцене я действительно себя чувствую комфортно, на сцене я королева. Это моя стихия. Но в жизни я немножко не такая… - Вам доставляет дискомфорт повышенное внимание к вашей персоне в обычной жизни? - Да, поэтому я, наверное, и не гламурная. - Как долго вы выбирали этот наряд. Думали в чем пойти на вечеринку гламурных девушек? - Дело в том, что я приехала сюда не из дома, так случайно получилось, что я этом наряде. Переживала, что оно не будет подходить случаю, но в этом платье удобно, оно комфортное. - Какие вы платья любите? - Люблю, чтобы наряд подчеркивал мои ножки, еще мне нравится все декольтированное. Сегодня у меня будет очень красивое платье в котором я буду работать последний номер песню программы вместе с певицей Сашей и Натальей Подольской. Это будет песня "Freedom" из репертуара Джоржа Майкла. Вот там у меня будет действительно гламурное платье. - Вы его выбирали самостоятельно? - Нет, мы пришли к стилистам Glamour, которые нам предоставили определенное количество платьев. И уже каждая певица показывала пальцем на то платье, которое ей нравилось. Я померила несколько нарядов и остановились на этом. В финале мероприятия Анастасия действительно вышла на сцену вместе с Сашей и Натальей Подольской. На Стоцкой было короткое декольтированное платье с завышенной талией. Сияющий зеленый наряд действительно очень шел Анастасии.