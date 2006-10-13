Рома Зверь выпускает линию модной одежды

Рома Билык станет модельером. Солист группы «Звери» собирается отказаться от гастролей, чтобы выпустить линию модной одежды. Страсть к моде проснулась у музыканта давно, но осознанно Рома занялся этим в последнее время. «Зверь» познакомился с девушкой-модельером, которая и увлекла его своей профессией, пишет газета «Твой день». - Сейчас проходит заключительный этап, - делится Билык. – Мы набираем людей, которые будут с нами работать. Я буду заниматься только созданием идей, образов, моделей. А другие профессионалы отвечают за юридические и организационные моменты. Прощальный концерт Рома планирует устроить в Петербурге.