Больная Пугачева в цирке вертелась как юла

Таблоиды в последнее время с завидной регулярностью пугают народ тяжелым состоянием здоровья Аллы Пугачевой. Новость о том, что она в очередной раз тяжело больна, и эндокринологи поставили ей страшный диагноз, застала примадонну в тульском цирке, где она давала концерт. В зале за ней внимательно наблюдали не только тысячи восторженных поклонников, но и папарацци, которым было поручено все разнюхать и рассказать об агонии “умирающей”, пишет «Московский Комсомолец». Однако, забыв о поручении, они вместе с толпой восторженно аплодировали актрисе в финале шоу. Алла и впрямь на арене цирка крутилась как юла, не забывая ни одну из трибун круглого зала. — Я очень люблю выступать в цирке, люблю и умею, — сказала Алла. — Крутиться, конечно, приходиться, чтобы донести песни до каждого. Зал-то круглый. Но у меня для таких арен есть специальная постановка. И такие площадки, признаюсь, самые любимые. В цирке какая-то особая, живая, абсолютно естественная атмосфера. — Аллочка, а не сложно такую живость-то проявлять, когда пишут, что вы чуть ли не при смерти? — Да много чего пишут. Ну да, сдала тут анализы. Ну, есть проблемы. Не двадцать же лет уже. От правды не попрешь. Но это не значит, что я умираю. За здоровьем надо просто следить не когда припрет, а регулярно. Для профилактики. Вот я и слежу. Тем временем поклонники забросали арену цирка цветами, превратив ее в пышный пестрый ковер. Зрелые дамы со слезами на глазах, не щадя ладоней, хлопали и кричали здравицы, видя, что и в 57 лет можно почти горной козочкой в короткой юбочке резво крутиться на сцене, как заводной волчок.