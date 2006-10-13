Valentino сам хочет одевать россиян. Модный дом открывает собственный бутик в Москве

13 октября 2006, 11:28

Как стало известно «Ведомостям», Valentino Fashion Group в 2007 г. откроет собственный бутик в Москве. До весны марку представляла девелоперская компания «Капитал Груп». @@@ Бизнес итальянской Valentino Fashion Group разделен на три подразделения — Valentino (бренды Valentino, Valentino Garavani, Valentino Roma и R.E.D. Valentino), Hugo Boss (бренды Boss, Hugo, Baldessarini), а третье включает лицензированные бренды Marlboro Classics, M Missoni и собственные Lebole и Principe. Группа представлена более чем 1200 бутиками и 208 магазинами в 100 странах мира. Консолидированная выручка в 2005 г. составила 1,73 млрд евро ($2,05 млрд), чистая прибыль — 143,2 млн евро ($170 млн). По данным Reuters, основными акционерами Valentino Fashion Group являются компании семьи Марцотто. Единственный московский монобрендовый бутик Valentino закрылся этой весной. Бывший менеджер магазина рассказал, что инициатором появления бутика в России стал один из совладельцев «Капитал Груп» Владислав Доронин. По его словам, бизнесмену нравилась одежда от Valentino и после знакомства с кутюрье он предложил помочь с выводом бренда на российский рынок. В мае 1997 г. «Капитал Груп» открыла бутик площадью 560 кв. м на ул. Кузнецкий Мост, 20. В пресс-службе «Капитал Груп» подтвердили факт закрытия бутика, но от дальнейших комментариев отказались. Экс-менеджер магазина добавил, что для совладельца «Капитал Груп» бутик был только хобби, от которого со временем пришлось отказаться из-за занятости в других проектах. Менеджер Valentino по России и Восточной Европе Фиорелла Фарина рассказала, что модный дом «планирует открыть свой собственный монобрендовый бутик в Москве в 2007 г.». По ее словам, сейчас партнером Valentino в России является компания Italmoda. Valentino собирался открыть собственный магазин в России уже в ноябре этого года. Но подобранное для бутика помещение на Малой Дмитровке заняли другие арендаторы, поэтому планы пришлось перенести на 2007 г., рассказал источник, знакомый с планами компании. Дмитрий Федосов, партнер Ralph Inc — официального агентства Hugo Boss (входит в Valentino Fashion Group) в России, на Украине и в Казахстане, уточнил, что Italmoda продает некоторые модели Valentino в своих мультибрендовых магазинах. Часть мужской коллекции, по его данным, представлена в московских магазинах Aizel for men. Владелица Italmoda Наталья Бунина говорит, что первые линии Valentino в Москве пока продает только ее компания. Кроме того, с 30 января этого года монобрендовый бутик Valentino работает в Санкт-Петербурге. Петербургская компания Vanity арендует для него 250 кв. м в здании Taleon Club на набережной реки Мойки, 59. Valentino открывает собственный бутик, потому что выгода от торговли в России без посредников стала им очевидна, считает Бунина. По ее мнению, марка очень выделяется на фоне других люксовых брендов. «Только Chanel и Valentino еще выпускают сложные в производстве вещи, — поясняет она. — Можно сказать, они одни из немногих, кто делает настоящий люкс, доступный только очень богатым людям с соответствующим образом жизни». Chanel в начале года отказалась от посредничества с компанией Mercury и открыла в сентябре собственный магазин в Столешниковом переулке в Москве. Самостоятельно продвигают свои марки в России Richemont, Louis Vuitton и Christian Dior.

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