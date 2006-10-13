Кристина Агилера пала жертвой кинобизнеса (ФОТО)

В последние годы Кристина Агилера всё чаще твердила о том, что она не прочь попробовать себя в новой роли. Не так давно она выпустила новый альбом, который многие критики уже успели назвать настоящим прорывом. И вот, похоже, пришло время осуществиться давнишней мечте Кристины, она пробуется на настоящую кинороль, передает Famajor.com. Джиэнн Кармэн (Jeanne Carmen) звезда фильмов 50-х годов прошлого столетия является одной из признанных королев своего жанра, именно её и предстоит сыграть Агилере, естественно, если ей удастся пройти пробы. Однако, не всё так просто, как могло бы показаться, ведь в соперницах певицы по кастингу таки голливудские львицы, как Кэтрин Зета-Джонс (Catherine Zeta-Jones) и Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson).