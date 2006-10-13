У Филиппа Киркорова проблемы с дикцией из-за искусственных волос (ФОТО)

Филипп Киркоров признался, что из-за искусственных волос у него возникли проблемы с дикцией. Это произошло на съёмках новогоднего мюзикла "Космовидение" с участием Юрия Гальцева, Софии Ротару, Ильи Лагутенко и других. Для роли Филипп облачился в шикарный золотой костюм и парик цвета воронова крыла. Искусственные волосы певцу очень мешали, из-за них пришлось даже несколько раз прерывать запись. - Ну, я же так не могу, - жаловался Киркоров. - Сделайте что-то с ними. Это ужас: они колышутся, а поскольку губы в гриме, то липнут к ним, я не могу выговаривать.