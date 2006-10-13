Мадонна показала усыновленного ребенка

Несмотря на противоречивые слухи, певица Мадонна все-таки усыновила годовалого мальчика из Малави. Счастливого малыша зовут Дэвид Банда. Напомним, что на прошлой неделе представители певицы опровергали информацию о том, что она планирует найти себе в Африке нового сына. Против приемного ребенка выступал и муж поп-королевы Гай Ричи. Об усыновленном мальчике рассказал 32-летний отец ребенка Йохане Банда. По его словам, он очень рад, что его сын будет жить в богатстве. Мужчина зарабатывает себе на жизнь, выращивая картофель и лук. Как пишет The Sun, его 13-месячный сын Дэвид будет жить в роскоши в доме звезды, состояние которой оценивается в 248 млн. фунтов стерлингов. Мама ребенка умерла в возрасте 28 лет в результате осложнений после родов неделю спустя после появления на свет сына. Отец выразил надежду, что сын будет помнить о своих корнях и регулярно приезжать на родину. Маленького Дэвида Мадонна выбрала во время визита в приют. Газета опубликовала фотографию, на которой Мадонна несет приемного сына привязанным за спиной, как это делают африканские женщины. В минувший понедельник ребенка из приюта забрал помощник певицы и увез его в гостиницу, где остановилась семья Мадонны. Мадонна собиралась усыновить близнецов, но выбрала одного малыша из двенадцати, предложенных ей. Мадонна заранее попросила собрать группу, состоящую исключительно из мальчиков. С этой целью она посетила четыре сиротских приюта. Несколько недель назад Мадонна говорила о том, что собирается удочерить маленькую девочку, но по каким-то причинам она передумала.