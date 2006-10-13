Солистка «Тату» скрывает беременность

Солистка скандально известной группы "Тату" Лена Катина, недавно отметившая 22-летие, давно мечтает стать матерью. Возможно, скоро эта мечта девушки воплотится в жизнь. Одна из поклонниц рыжеволосой поп-дивы видела ее в женской многопрофильной больнице, пишет "Экспресс-газета" "Она сидела у кабинета №5, где гинекологи консультируют будущих мамаш и по желанию девушек делают им аборты", - рассказала наблюдательная девушка. "Я давняя фанатка "татушек", - добавила она. - Уж кого-кого, а Леночку и ночью узнаю! Тем более, она была с мамой, Инессой Всеволодовной, которую я тоже хорошо знаю в лицо. Я подслушала о чем они говорили и поняла, что Катиной нужно сдать кучу анализов. Точно вам говорю, она беременна!" Сама Лена Катина обсуждать эту тему не хочет. Если она и ждет ребенка, то беременность пока предпочитает скрывать. На прямой вопрос певица ответила коротко: "Достали!" Младшая сестренка солистки "Тату" Катя оказалась чуть более многословной. "Ну-у-у-у-у... Вообще-то я не имею права об этом говорить. Понимаете, это очень личное, - сказала девушка. - Лена запретила мне обсуждать это с посторонними". Бабушка Катиной по отцовской линии пока ничего не знает о нынешнем состоянии Лены. "Внучка мне клятвенно обещала, что если забеременеет, то я узнаю об этом первой, - только и сообщила пожилая женщина. - Но пока никаких новостей я не получала…" А вот что говорит об этом пресс-секретарь певицы: "Лена очень серьезно относится к рождению ребенка. Она не раз подчеркивала, что не сможет, как Юля Волкова, совмещать воспитание малыша с артистической карьерой. А что касается ее бойфренда Анатолия, то они действительно живут вместе и, конечно, беременность могла наступить в любой момент. Но карапуз сильно нарушит Ленины планы. Она сейчас полностью погружена в работу!" Если Лена Катина действительно ждет ребенка, то пока этот факт она предпочитает скрывать. Однако люди из окружения "татушек" уверяют, будто в августе во время гастрольного тура по Японии "татушка" отказалась от сигарет и пила исключительно безалкогольное пиво. Кстати, недавно ходили слухи о беременности другой солистки "Тату" Юли Волковой. Девушка якобы ждала ребенка от Влада Топалова. Однако эта информация так своего подтверждения и не нашла