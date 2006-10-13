Валерии нужна помощь психотерапевта

Певица Валерия сейчас вполне счастлива в семейной и творческой жизни. Но и ей, оказывается, бывает нужна помощь квалифицированного психотерапевта. Недавно звезда эстрады стала гостьей теледоктора Курпатова и побеседовала с ним о наболевшем. Поговорив о своем бывшем супруге и связанными с ним воспоминаниями, певица перешла к разговорам о нынешней семье. Кстати, первую встречу с будущим мужем Иосифом Пригожиным певица пришла с адвокатом. "Чувство недоверия было настолько сильным?" – спросил доктор Курпатов. "Да! - призналась певица. - Вообще все свои контракты перед тем, как подписать, нужно прочитывать!" Курпатову позиция Валерии понравилась, и он даже пообещал учесть ее опыт в будущем. Что же касается результатов беседы, то доктор помог певице уяснить одну очень важную вещь. Певица была уверена, будто в выборе спутника жизни может либо повезти, либо нет. Свою идиллию с Пригожиным Валерия тоже была склонна считать лишь случайной удачей. Однако, беседуя с доктором Курпатовым, певица пришла к совсем другому выводу. По ее мнению, теперь она так спокойна и уверена в себе, потому что строит свою жизнь сама, сама за все отвечает. Она готова принять дружескую помощь и совет, но уже не допустит зависимости даже от самого любимого человека.