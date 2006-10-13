У Петра Мамонов в жизни разные кайфы

В Киевском Доме кино открылся IV-й Международный фестиваль православного кино и литературы «Покров». В рамках открытия фестиваля состоялся украинский премьерный показ фильма режиссера Павла Лунгина «Остров». Правда, заявленные организаторами исполнители главных ролей Дмитрий Дюжев и Виктор Сухоруков в Киев так и не явились. Зато с трепетом ожидаемый всеми Петр Мамонов почтил участников своим вниманием. По окончании просмотра в течение пятнадцати минут переполненный зал стоя аплодировал Мамонову и «Острову». Петр Николаевич, выйдя на сцену, еще раз напомнил всем присутствующим, что Бог живет в людях и их поступках. — Даже если вы просто вынесете ведро мусора, когда вас об этом не просят, это будет уже маленький комариный шажок к Богу, — рассуждает Мамонов. — Уступайте друг другу, ведь дьявол — это разделение, поэтому избегайте споров и не бойтесь уступить, даже если вы на самом деле правы. — У меня тоже в жизни были разные кайфы, — вспоминает Петр Николаевич, — но я знаю, что самое главное — это святое триединство: мужчина, женщина и ребенок. Кстати, о кайфах. Самый главный в жизни Петра Мамонова – это водка. Из-за алкоголя он не раз попадал в реанимацию. Как рассказывал известный московский музыкальный критик Артемий Троицкий, однажды с друзьями они решили что-то предпринять, чтобы спасти Петю от страшной напасти. Сам Артемий Кивович крепким напиткам предпочитает курение травки: мол, от нее люди становятся добрыми и идут слушать хорошую музыку, а от водки – агрессивными и начитают бить друг друга в морду. Короче говоря, решили Мамонова подсадить на драп. Надо сказать, получилось: Петр Мамонов ожил и начал творить пуще прежнего (искусство, разумеется). Однако на его пути повстречался православный священник. «И сказал он Пете, что травка – это плохо, это от проклятых капиталистов. А вот водка – это национальная русская идея», - рассказал Артемий Троицкий.