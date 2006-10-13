группе «Браво» некогда записывать альбом

Группа «Браво» приостановила запись своего нового альбома в связи с крайне плотным гастрольным графиком. Для будущего диска коллектив успел записать три песни – «Полет» (уже известный по ротациям в радиоэфире), «Люди из книг» и одну англоязычную композицию, у которой пока нет названия. «Текст для песни на английском языке где-то нашел Роберт, он ее и спел, - рассказал лидер группы Евгений Хавтан. – Он же записал вокал в «Людях из книг», а я исполнил «Полет». Помимо неизвестного иностранного автора, свою руку к работе над словами новых песен приложил Ваван Родионов («Ульи»). «Я пока не знаю, когда мы продолжим запись, - заявил г-н Хавтан. – Сейчас у нас очень много концертов – мы должны объездить полстраны вдоль и поперек плюс ближнее зарубежье». В следующую студийную сессию «Браво» запишет еще 3-4 новых песни, а со сроками выхода альбома коллектив еще не определился.