Илья Лагутенко все-таки женится на брюнетке (ФОТО)

Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко собирается сочетаться браком с моделью Анной Жуковой. Сроки новой свадьбы «тролля» пока неизвестны, но Илья уже официально называет брюнетку Анну своей невестой. Г-жа Жукова – успешная фотомодель, имеющая опыт работы в Париже и участия в дефиле ведущих модных домов мира. Пока предсвадебные хлопоты не совсем захватили Илью Лагутенко, он со своей группой занимается демо-записью нового альбома «Мумий Тролля». Работа ведется на собственной подмосковной студии «МТ». Сейчас новая студия постепенно оборудуется – ее условия уже позволяют записывать демо-материал, но не исключено, что к тому времени, как придет пора делать «чистовую» версию альбома, аппаратура позволит записываться там полностью, не прибегая к услугам заграничных студий. Кроме того, «Мумий Тролль» в недалеком будущем планирует предоставлять свою студию молодым музыкантам, сообщает . «Илья получает на гастролях массу демо-записей от неизвестных артистов, - рассказывает г-жа Залогина. – Среди них попадаются и очень интересные работы, и «тролли» собираются как-то помогать этим талантливым людям».